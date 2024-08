El difícil momento de salud que vivió la pareja de Romeo Santos y cómo sobrevivió de milagro

Francelys Infante, la pareja de uno de los principales exponentes de la bachata en la actualidad, Romeo Santos, celebró su cumpleaños número 39 compartiendo un testimonio impactante sobre un serio problema de salud que enfrentó recientemente. A través de un emotivo video en su cuenta de TikTok, Infante reveló que descubrió que tenía tres aneurismas en la vena principal de su cabeza, una condición que requería una operación urgente para salvar su vida.

Por El Tiempo

Hace aproximadamente nueve meses, Infante comenzó a experimentar un intenso dolor de cabeza que afectaba su cuello y ojo izquierdo. Al día siguiente, el dolor persistió, lo que la llevó a contactar a su médico. Tras realizarse una serie de exámenes, los resultados fueron preocupantes. “El doctor no le gustó lo que vio y pidió una segunda opinión. Ambos coincidieron en que necesitaba más exámenes con contraste para ver claramente lo que estaba pasando”, contó Infante a sus seguidores.

Un diagnóstico alarmante

Los nuevos exámenes revelaron que Infante tenía tres aneurismas en la vena principal de su cabeza, que podían explotar en cualquier momento. “Me dijeron que debía operarme de inmediato, que no podía esperar. Me subí a un avión a Miami y me operaron al día siguiente,” recordó Infante con nostalgia.

El cirujano que la operó le dijo que su caso era un verdadero milagro. “Usted es un milagro de Dios porque usualmente esto no sucede; tal vez tenía uno o dos días antes de que los aneurismas explotaran”, añadió Infante, confesándole a sus seguidores la gravedad de su condición.

Decidió compartir su historia para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud, especialmente entre las mujeres que suelen priorizar a sus hijos, parejas y otras responsabilidades. “Quise compartir mi testimonio porque es común que las mujeres descuidemos nuestra salud por enfocarnos en los demás. Espero que mi historia toque o resuene con algunos de ustedes,” concluyó.

Francelys Infante es una empresaria y modelo venezolana que ha construido una carrera en el mundo del entretenimiento y la moda. Desde joven, mostró un gran interés por el modelaje, participando en diversos concursos de belleza y desfiles, lo que la llevó a ganar reconocimiento en su país natal. Su carisma y talento la han llevado a trabajar con marcas de renombre y a aparecer en numerosas campañas publicitarias.

Además del modelaje, Francelys ha incursionado en el mundo empresarial. Ha demostrado ser una exitosa empresaria, lanzando su propia línea de productos de belleza y moda. Su enfoque en la calidad y la innovación ha permitido que su marca crezca y se consolide en el competitivo mercado de la moda y la belleza.