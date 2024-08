Alertan sobre la creciente contaminación por verdín en el Lago de Maracaibo

El director de la Fundación Azul Ambientalistas, Yohan Flores, alertó sobre la presencia nuevamente de verdín en una extensa parte del Lago de Maracaibo, señalando la urgente necesidad de que las autoridades tomen medidas al respecto.

Desde el mes de junio pasado, se ha observado este fenómeno que se atribuye principalmente a las elevadas temperaturas registradas en la región, según indicó el especialista.

Además, Flores señaló que el verdín es solo uno de los múltiples problemas que aquejan al lago, junto con los derrames de petróleo. Estas acciones son consecuencia del deficiente mantenimiento de las tuberías y la falta de equipos para el tratamiento de las aguas.

Si no son tratadas esto va a generar una fotosíntesis que genera que este verdín florezca en el Lago de Maracaibo de manera rápida (…) Mientras no se reactiven las plantas de tratamiento no vamos a poder ver un lago completamente saneado, expresó.