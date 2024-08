“Le agradezco a Dios todos los días”

La presentadora venezolana, Migbelis Castellanos, sorprendió a sus compañeras del show “Desiguales” al revelar en vivo que está embarazada. Karina Banda fue la primera en notar los cambios en Castellanos y le hizo sospechar que podría estar esperando un bebé. Castellanos decidió guardar el secreto hasta llegar a los tres meses de gestación junto a su novio, Jason Unanue. Fuente de la imagen: Juan Manuel Gomez @juanito_visual; Peinado: Lucio Luciano @lucio_luciano; Maquillaje: Roxana Galindo @roxanagalindomua; Video de promoción: @nicetumeetyou La pareja llevaba hablando de formar una familia desde que se conocieron hace un año y medio. A pesar de que Unanue no era fan de Miami, decidió mudarse al sur de Florida con Castellanos. La noticia del embarazo fue una sorpresa para la pareja, pero ambos están emocionados y nerviosos por esta nueva etapa en sus vidas. Fuente de la imagen: Victor Matos/Mezcalent Castellanos ha experimentado cambios en su cuerpo durante el embarazo, incluyendo fatiga matutina, reflujo y acidez estomacal. A pesar de todo, la presentadora se muestra paciente y agradecida por esta bendición. Aún no saben el sexo del bebé, pero lo más importante para ellos es que nazca sano. Fuente de la imagen: Juan Manuel Gomez @juanito_visual; Peinado: Lucio Luciano @lucio_luciano; Maquillaje: Roxana Galindo @roxanagalindomua; Video de promoción: @nicetumeetyou

La actriz mexicana, Karla Castellanos, se encuentra en la dulce espera de su primer hijo y ha revelado que aún no ha decidido si esperará al nacimiento para conocer el sexo del bebé. En una entrevista reciente, Castellanos expresó: “Él me propuso esperar a que nazca para saber el sexo, aún no sabemos si lo haremos; yo no sé si me vaya a poder aguantar”.

Sin embargo, una cosa de la que Castellanos está segura es que el nombre de su hijo no será tan complicado como el suyo. La actriz confesó que tiene un trauma con su nombre compuesto y que desea que el nombre de su hijo sea corto y fácil de pronunciar tanto en inglés como en español.

El público espera con ansias la llegada del bebé de Karla Castellanos y seguirá atentamente cualquier noticia sobre esta emocionante etapa de su vida. ¡No te pierdas las actualizaciones sobre esta historia!

