Robert De Niro celebra sus 81 años lanzándose al mar.

El actor Robert De Niro ha celebrado su 81 cumpleaños demostrando que está en plena forma con una zambullida de una altura aproximadamente de 9 metros desde un yate en el que navegaba hasta el agua.

La hija del protagonista de ‘El Padrino’, Drena De Niro grabó un video este domingo que publicó en su página de Instagram en el que se ve al actor saltando desde el yate y que ha sido publicado por numerosos medios especializados.

En las imágenes se ve al protagonista de ‘Taxi Driver’, en bañador, acercándose al costado del barco en el que navega y, cuando parece que está a punto de lanzarse de pie, se da la vuelta y entra de cabeza en el mar.

«De Niro gritó: «Estoy bien», mientras se mantenía a flote, y Drena le dijo a su padre: «¡Estás loco!». Preguntó a otras personas en el bote qué tan alta era la caída, ¡y le dijeron 30 pies! (9,1 metro), según publica la revista TMZ.

La publicación dice desconocer exactamente dónde está celebrando la familia De Niro el cumpleaños del actor.

No obstante, el actor estadounidense ha protagonizado estos días una escapada gastronómica en el pueblo de Ronda (Málaga, sur de España) y ha almorzado en el restaurante Bardal, un proyecto que ha sido galardonado con dos estrellas Michelin.

El fundador y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, ha explicado en una publicación en la red social Instagram que tras comer en este restaurante, que cuenta con menús de entre 180 y 215 euros, el actor posó en una fotografía junto al chef de Bardal, Benito Gómez.

Robert De Niro’s daughter Drena shared a video over the weekend of her father diving into the ocean to celebrate his birthday. pic.twitter.com/sGszC9q9x6

— IndieWire (@IndieWire) August 19, 2024