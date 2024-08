UE advierte de “grave crisis” en Venezuela si no se verifican los resultados

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha reiterado su llamado a la publicación de las actas electorales de Venezuela. Borrell advirtió que si Nicolás Maduro persiste en afirmar que ganó sin poder demostrarlo, el país podría sumergirse en una grave crisis.

“Si Maduro insiste en afirmar que ha ganado y se niega a comprender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay reconocimiento de los resultados, Venezuela podría enfrentar una grave crisis. Todos estamos trabajando para evitar que esto suceda”, expresó Borrell este lunes.

El jefe de la diplomacia europea hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde dirige el curso ‘Quo Vadis Europa?’

Borrell señaló que es evidente que Maduro se niega a mostrar las actas electorales y destacó que “ya debería haberlo hecho, ha tenido suficiente tiempo”. Además, insistió en que “si no se verifica la autenticidad de los resultados, estos no pueden ser aceptados”.

Se requiere verificación de resultados, insiste la UE

“Sé que Maduro me ha dirigido palabras amables en el pasado, pero debo insistir en lo mismo: si los resultados no pueden ser verificados, no pueden ser aceptados y, hasta el momento, no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información proporcionada por la oposición”, afirmó Borrell.

Tras las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % obtenido por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

Sin embargo, la oposición no reconoce estos resultados y ha publicado copias del 81 % de las actas que recopiló durante la jornada electoral, las cuales le otorgarían la victoria.

Además, Borrell calificó de “sarcasmo extremo” que Maduro haya acudido al Tribunal Supremo de Venezuela para buscar defensa. “No sé qué sentencia emitirá porque su función no es contar los resultados electorales”, señaló.

El alto representante instó a esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, aunque advirtió sobre la creciente represión y detenciones en el país. Borrell confía en que la comunidad internacional mantendrá su exigencia de verificación de los resultados electorales.