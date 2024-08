‘Hay un infierno prendiéndose en fuego’

La reconocida cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, sorprendió al revelar que ha optado por eliminar sus redes sociales desde hace dos meses, justo después de su separación con Christian Nodal, con el objetivo de evitar controversias innecesarias.

En una mesa de discusión del programa argentino ¡Fa!, la talentosa rapera expresó que siempre ha procurado mantenerse alejada de los escándalos. Es por ello que decidió desvincularse de las plataformas digitales hasta que la situación se tranquilice.

“Hace dos meses que no tengo redes sociales en mi celular. Estoy aquí, hablando con ustedes y me siento bien. Hola, soy Julieta, tengo 30 años”, manifestó la artista.

“Decidí eliminar mis redes sociales hace dos meses porque parece que se está armando un caos y no quiero ni siquiera que se encienda una chispa. Así que pensé que ni siquiera voy a tener la posibilidad de equivocarme de botón”, admitió Cazzu.

La cantautora asegura que se encuentra tranquila y que la ausencia de redes sociales no le afecta. “Fue una decisión que tomé y un trabajo que realicé por mí misma. Hay que entender que siempre habrá personas a las que no les guste lo que hagas, te odien o te amen al día siguiente. No tengo relación con las redes sociales; no recibo notificaciones, no sé si alguien me está llamando”, añadió.

Para Cazzu, las redes sociales son simplemente una herramienta y considera que cada individuo debe aprender a utilizarlas de manera responsable. “Intento tener la mejor relación posible con todo, en particular con las redes. A veces, nos genera ansiedad tratar de demostrarle a la gente quiénes somos realmente, lo cual es imposible”, expresó.

Por último, concluyó: “Hace un año que no lanzo un disco. No hago mucho, chicos, simplemente estoy en casa… Se puede estar bien sin redes sociales”.

