¡Migbelis Castellanos será mamá!

La reconocida presentadora y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo junto a Jason Uanue.

La noticia fue revelada por la propia Castellanos durante la emisión del programa “Desiguales Tv”, donde comparte créditos con la Dra. Nancy Álvarez, Adamari López, Amara “La Negra” y Karina Banda.

Anteriormente, Banda había cuestionado a Migbelis sobre la posibilidad de un embarazo, a lo que ella respondió en tono de broma. Sin embargo, la realidad es que la criolla confirmó su embarazo a las cuatro semanas y decidió mantenerlo en secreto hasta el tercer mes por seguridad.

Castellanos expresó su felicidad al liberar finalmente la noticia: “Estoy feliz de que me voy a liberar, porque ya me di cuenta de que no puedo guardar un secreto. No quería que nadie lo supiera, no por algo malo, sino por la seguridad del embarazo, pero también quería tener la oportunidad de que no se filtrara en otro medio”, comentó la modelo.

Para Migbelis, este embarazo fue una sorpresa, ya que no estaba planeado en este momento de su vida, pero está emocionada por la nueva etapa que se le presenta: “La verdad, no siento que teníamos planificado tener un bebé este año, pero tampoco te voy a decir que lo estábamos evitando”, reveló.

La pareja se conoció hace un año y medio en un evento en Nueva York, y desde entonces han hablado sobre la posibilidad de formar una familia. “Cuando vi a ese muchacho de espalda, con cabello rizado, vestido de saco y corbata me pareció lo más sexy del mundo. Pregunté quién era, y gracias a preguntar por los rizos, ahora es el padre de mi hijo”, contó Migbelis.

Actualmente con cuatro meses de embarazo, la pareja está lista para enfrentar juntos las nuevas aventuras y retos que les depara el futuro. Respecto al sexo del bebé, Migbelis expresó: “Sonará cliché, pero quiero que venga sano. Le hablo mucho a mi bebé y le agradezco a Dios todos los días”.