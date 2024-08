¿Mala cama o tóxica? Las interrogantes que se abren tras el cuarto fracaso de Jennifer López

Con más de 25 años en la industria del entretenimiento, Jennifer López ha experimentado cuatro fracasos matrimoniales y varias relaciones fallidas. A pesar de su belleza y éxito profesional, parece no poder encontrar al hombre perfecto que la acompañe en el largo plazo.

La Diva del Bronx ha sufrido por sus rupturas amorosas, pero ninguna comparada con la separación de su ser amado, algo que ha experimentado en cuatro ocasiones.

Jennifer López conoció a Ojani Noa en 1996, cuando ella comenzaba a hacerse un nombre en Hollywood con “Money Train” (1995) y él trabajaba como camarero en Larios On the Beach en Miami. A pesar de un compromiso y una boda en 1997, su matrimonio terminó en divorcio once meses después.

Segunda oportunidad en el amor

JLo se casó por segunda vez con el bailarín Cris Judd, a quien conoció en el set de grabación de “Love Don’t Cost a Thing”. Sin embargo, ocho meses después de la boda, la pareja se separó debido a conflictos en su relación.

Judd mencionó en una entrevista que la presión de la prensa y el poder mediático de Jennifer López afectaron su matrimonio, mientras que ella seguía ascendiendo en su carrera musical y actoral.

La tercera es la vencida

JLo se casó con Marc Anthony en 2004, después de varios años de relación. A pesar de la estabilidad que parecían tener, la pareja se separó en 2011, afectando profundamente a López, quien consideró esta separación como la más dolorosa de todas.

El cuarto matrimonio de Jennifer López

La historia de Jennifer López y Ben Affleck comenzó en el rodaje de “Gigli” en 2002, pero su compromiso en el mismo año no se concretó y terminaron separándose en 2004. Sin embargo, en 2022, se reencontraron y se casaron en Las Vegas, rodeados de sus hijos y familiares.

En 2024, JLo presentó una demanda de divorcio, sorprendiendo a muchos al no haber firmado un acuerdo prenupcial. Se espera que los ingresos acumulados durante su matrimonio se compartan equitativamente entre la pareja.