Chile no reconoce decisión del TSJ que convalida a Maduro

El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este jueves que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que valida la proclamación de Nicolás Maduro en la presidencia, “consolida el fraude” en las elecciones del 28 de julio.

“Hoy el TSJ de Venezuela consolida el fraude. El régimen de Maduro celebra su sentencia infame. Estamos frente a una dictadura que manipula elecciones, reprime a disidentes y es indiferente al éxodo masivo de su población, comparable solo con el de Siria debido a una guerra”, afirmó Boric a través de sus redes sociales.

Desde que asumió la presidencia en marzo de 2022, Boric se ha destacado como una de las voces más críticas contra Maduro en la región, marcando diferencias con otros líderes progresistas como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil o Gustavo Petro de Colombia.

El mandatario de izquierda expresó que ha sido testigo de la lucha de miles de venezolanos por la democracia en su país, y que con la decisión del TSJ reciben un nuevo revés.

“Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y su grupo”, subrayó Boric en sus redes sociales. “Es probable que, como es costumbre, recibamos insultos por parte de las autoridades venezolanas. No comprenden que, como dijo Huidobro, ‘el adjetivo que no da vida, mata’, y ellos han matado la democracia”.

Además, agregó: “La dictadura en Venezuela no representa a la izquierda. Es posible y necesario tener una izquierda continental profundamente democrática, que respete los derechos humanos sin importar quién los viole. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en lugar de individualismo, promoviendo el encuentro sobre la polarización. Ese es el camino que seguimos en Chile”.