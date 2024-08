Jennifer López y Ben Affleck no tenían acuerdo prenupcional

La icónica pareja de Hollywood, Jennifer López y Ben Affleck, recientemente adquirieron una mansión de $60 millones en Beverly Hills en mayo de 2023. Sin embargo, sorprendentemente, acaban de ponerla en el mercado por $68 millones.

Ambos artistas poseen fortunas millonarias, lo que plantea la interrogante sobre cómo dividirán sus bienes tras anunciar su divorcio, especialmente teniendo en cuenta que no firmaron un acuerdo prenupcial.

Reportes indican que Jennifer López cuenta con una fortuna que supera los $400 millones, mientras que Ben Affleck posee alrededor de $150 millones en activos.

En documentos presentados para el proceso de divorcio, la cantante de “Love Don’t Cost a Thing” solicitó que no se pague ninguna forma de manutención conyugal.

Sin un acuerdo prenupcial en vigor, todo lo adquirido o ganado durante su matrimonio podría considerarse como “propiedad comunitaria”, perteneciente a ambos cónyuges.

Durante los dos años de su matrimonio, tanto Jennifer como Ben han estado involucrados en proyectos lucrativos, según informes de Page Six.

Ben Affleck ha participado en películas como The Flash, Air, The Instigators, Aquaman and the Lost Kingdom, e Hypnotic. Además, el actor de 52 años recientemente concluyó la filmación de The Accountant 2 y coprodujo la película Unstoppable, protagonizada por Jennifer López y su amigo Matt Damon.

Por otro lado, JLO ha protagonizado películas como Atlas, The Mother y Shotgun Wedding, además de lanzar su álbum This Is Me… Now y el documental This Is Me…Now: A Love Story. También incursionó en el mundo de los negocios con su línea de cócteles DeLola.

En medio de su crisis matrimonial, Jennifer López canceló su gira de conciertos, mientras que Ben Affleck continuó trabajando en proyectos cinematográficos y en colaboraciones comerciales, como la asociación con Dunkin Donuts en sus comerciales.

En este escenario de separación, la venta de la mansión en Beverly Hills por $68 millones plantea la incógnita sobre la división de los fondos obtenidos de esta transacción.