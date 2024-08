Lionel Messi ya entrena en cancha

El astro del fútbol Lionel Messi ha retomado los entrenamientos individuales en cancha esta semana, lo que ha despertado la posibilidad de que se una al Inter Miami en algún partido antes de que finalice la temporada regular de la MLS, según afirmó el viernes el técnico Gerardo “Tata” Martino.

Messi, de 37 años, ha estado fuera de las canchas debido a una lesión en el tobillo que sufrió el pasado 14 de julio durante la final de la Copa América, en la que Argentina triunfó sobre Colombia. El jugador tuvo que abandonar el campo visiblemente afectado.

Para el encuentro de este sábado en el que Inter Miami se enfrentará a Cincinnati, Messi no estará en la alineación. Además, fue excluido de la convocatoria de la selección argentina para dos partidos de la eliminatoria mundialista que se disputarán en septiembre.

El último partido de Messi con el equipo floridano fue el 1 de julio, sin embargo, Martino confía en que pronto pueda reincorporarse al equipo en los entrenamientos habituales.

“Aunque no está trabajando con el grupo, ya se encuentra en la cancha trabajando con los preparadores físicos”, señaló el estratega argentino. “Su evolución es positiva. Era lógico que no estuviera disponible para Argentina, ya que aún no está en condiciones de jugar”.

Martino afirmó que no hay una fecha exacta para el regreso de Messi, pero podría suceder antes del inicio de los playoffs de la MLS, programados para finales de octubre.

Con Inter Miami liderando la Conferencia Este, podrían asegurar su pase a los playoffs con una victoria este sábado.

