España no reconocerá la victoria de Maduro ni de la oposición si no se verifican las actas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado la postura de España en relación a las elecciones en Venezuela, afirmando que el país no reconocerá la victoria electoral de Nicolás Maduro hasta que se verifiquen las actas de los comicios. Albares también dejó claro que España tampoco reconocerá un triunfo de la oposición hasta que se cumplan los mismos requisitos.

Durante una entrevista en la cadena radiofónica SER, el ministro destacó que el Gobierno español tiene una posición clara respecto a la situación en Venezuela, evitando etiquetarla como una dictadura. Albares enfatizó que no se reconocerá ningún resultado electoral sin la exhibición y verificación de todas las actas por parte de la oposición y organismos independientes.

En caso de que las actas no sean presentadas, Albares afirmó que España no reconocerá la victoria de Maduro para un nuevo mandato presidencial, especialmente ante las dudas surgidas en torno al resultado oficial por parte de los observadores de las elecciones. Respecto a la posibilidad de reconocer a la oposición y su candidato Edmundo González, Albares señaló que no se trata de una competencia para ver quién sale mejor parado.

Además, Albares evitó calificar al gobierno de Maduro como una dictadura, argumentando que su labor como ministro es lograr objetivos y mantener diálogo tanto con el Ejecutivo venezolano como con la oposición. En cuanto a posibles sanciones, el ministro indicó que el Gobierno considerará cualquier medida que favorezca el triunfo de la voluntad democrática de los venezolanos.

Para Albares, la solución al conflicto en Venezuela debe ser pacífica y negociada entre los propios venezolanos, descartando una solución violenta. Asimismo, negó las acusaciones de la oposición sobre la supuesta equidistancia o silencio del Gobierno español en este tema.

En relación al conflicto en Oriente Medio, Albares abogó por el diálogo para evitar una guerra regional tras los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá, destacando la importancia de la convivencia de dos Estados, Israel y Palestina, para lograr la paz en la región.

Con información de efectococuyo.com