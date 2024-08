Jenna Ortega desvela por qué se fue de Twitter

La talentosa actriz Jenna Ortega ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del momento, gracias a sus recientes colaboraciones con el renombrado director Tim Burton.

El año 2022 ha sido especialmente relevante para Ortega, ya que luego de arrasar en taquilla con el regreso de “Scream”, su participación en la exitosa serie “Miércoles” en Netflix la catapultó a la fama mundial. Ahora, la actriz se prepara para el estreno de “Bitelchús Bitelchús”, la secuela del clásico de 1988 que cuenta nuevamente con Michael Keaton y Winona Ryder en el elenco.

A pesar de su juventud, Jenna Ortega ha dedicado gran parte de su vida a la actuación, participando en proyectos reconocidos como “Iron Man 3” (2013), “Insidious: Capítulo 2” (2013) y “Jane the Virgin” (2014), entre otros.

Sin embargo, la actriz también ha tenido que enfrentar los desafíos de ser una estrella infantil en la era de las redes sociales, como reveló en una entrevista con The New York Times en el podcast The Interview.

En esta conversación, Ortega compartió su traumática experiencia al descubrir contenido generado por inteligencia artificial que utilizaba sus rasgos físicos. Aunque reconoció los aspectos positivos de la IA, como su capacidad para detectar cáncer de mama en etapas tempranas, la actriz expresó su desagrado por el uso inapropiado de su imagen a través de esta tecnología.

La joven estrella recordó cómo a una edad temprana se vio expuesta a contenido sexual explícito en redes sociales, lo cual la impactó profundamente y la llevó a tomar la decisión de desactivar su cuenta de Twitter tras el éxito de la serie “Miércoles” en Netflix.

Después de ‘Miércoles’

Tras la avalancha de imágenes y comentarios perturbadores en redes sociales, Jenna Ortega optó por eliminar su cuenta de Twitter como medida de protección personal. La actriz explicó que el contenido al que estaba expuesta le resultaba angustiante y la hacía sentir incómoda, por lo que decidió alejarse de esa plataforma.

Aunque la presencia en redes sociales es fundamental para muchos artistas en la actualidad, Ortega consideró que desconectarse de Twitter era parte de su proceso de aprendizaje y autocuidado.

En la cúspide de su carrera y con proyectos emocionantes en el horizonte, Jenna Ortega continúa destacándose en la industria del entretenimiento, demostrando su talento y determinación en cada paso que da.