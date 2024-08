Bono Abuelos Septiembre 2024: REGISTRO +MONTO. Conoce aquí todos los detalles si El Bono Especial para los Abuelos y Abuelas vía Patria.

Bono Abuelos Septiembre 2024: REGISTRO +MONTO

El Bono Especial para los Abuelos y Abuelas es uno de los incentivos económicos más solicitados por los adultos mayores en Venezuela.

¿Cuándo pagan el Bono Especial para los Abuelos y Abuelas 2024?

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de un Bono Especial para los Abuelos en 2024. Aunque algunos medios en Venezuela sugirieron que este beneficio podría estar vinculado con el programa social Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, Nicolás Maduro no ha dado una confirmación oficial.

Es importante recordar que los canales que habitualmente anuncian los pagos del Gobierno venezolano son Canal Patria Digital y Bonos Protectores Social Al Pueblo en X. Hasta que no se realice un anuncio oficial en estos medios, se recomienda no compartir información personal con fuentes no verificadas que prometen pagos.

Se crea la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria en Venezuela.

¿Cómo registrarse para recibir el Bono Especial para los Abuelos y Abuelas 2024?

Si se confirma la entrega del Bono Especial para los Abuelos 2024, los primeros beneficiarios serán aquellos inscritos en la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria. Para registrarte en este nuevo programa social, sigue estos pasos:

Accede a la plataforma Patria.

Dentro de la plataforma, busca y selecciona la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

Se te presentará la pregunta: ‘¿Deseas responder esta consulta a los abuelos y abuelas de Venezuela?’. Si eliges ‘sí’ y luego ‘enviar’, se abrirá el cuestionario.

Completa la encuesta, que incluye preguntas sobre la situación socioeconómica de los abuelos. Deberás proporcionar información sobre ingresos como jubilación, pensión IVSS, 100 % Amor Mayor, remesas, entre otros. También se te pedirá información sobre discapacidad, beneficios de alimentación, misiones sociales que brindan ayuda, y canales informativos utilizados.

Tras responder todas las preguntas, asegúrate de enviar la encuesta.

¿Qué bono hay para los adultos mayores en Venezuela?

En Venezuela, los adultos mayores que forman parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o del programa Amor Mayor reciben el Bono de Guerra Económica.

