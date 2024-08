La falta de combustible impide la pesca en altamar en Nueva Esparta

Desde hace dos años, los pescadores de altura de Nueva Esparta han reducido sus labores en altamar y aguas internacionales, por falta de combustible.

Los pescadores insisten en que la paralización de la flota pesquera ralentiza la economía regional, pues junto con los barcos, se paraliza la cadena de comercialización en la entidad.

Francisco Narváez, directivo de la Asociación de Pescadores de la flota Pargo Mero de Nueva Esparta, confirmó que desde hace dos años se ha acudido a instancias como la Asamblea Nacional y Petróleos de Venezuela para que atendieran sus peticiones y regularizar las faenas de pesca a gran escala.

Según las cifras oficiales de la asociación, la coyuntura afecta a más de 5000 personas ligadas a las faenas y campañas de pesca, y a más de 30.000 que dependen indirectamente de la actividad pesquera.

El plan que no se concretó

Recientemente, realizaron una asamblea extraordinaria para retomar el problema de la falta de combustible y trazar estrategias para ser escuchados.

Por temor a represalias, prefirieron emitir una comunicación institucional en la que comienzan por señalar que la suspensión del Plan Especial de Distribución de Combustible para la Flota Artesanal Gran Escala, como la han denominado ahora en el ámbito de la administración pesquera, ha empeorado la situación.

Afirman que el plan nunca funcionó y sus expectativas son negativas porque no reciben atención de las autoridades nacionales.

Señalan que para los efectos, se conformó un comité integrado por las fuerzas militares del estado, las asociaciones y las instituciones encargadas de la administración pesquera.

Sin embargo, desde la creación de ese comité, han reducido la asignación de combustible de seis gandolas semanales, que representan unos 240.000 litros, a solo tres gandolas.

Advierten que si las seis que recibían ya eran insuficientes para una flota que demanda 400.000 litros semanales, no ven solución a esa problemática.

El gremio de pescadores a gran escala lamentó que no existan mecanismos alternos para acceder al combustible diésel y peor aún, la asignación y distribución es discrecional.

“El comité se ha convertido en una instancia inquisitoria, llegando los oficiales militares a ofender y humillar a los miembros de las asociaciones e inclusive a los representantes de otras instituciones”, señalan en la información.

Igualmente, en la reunión se acordó reclamar la asignación justa del litraje necesario para que la flota funcione. De igual manera insistirán en la flexibilización de las medidas no reglamentadas, como obligar a la salida a alta mar en las 48 horas siguientes a la toma de combustible.

Rechazan además, la obligación de descargar solo en Chacachacare o Juan Griego, mientras se ignora la existencia de surtidores en Punta de Piedra y península de Macanao, que podrían facilitar el suministro a los pescadores de esas costas.

Gobernador anuncia gestiones

Morel Rodríguez Ávila, gobernador de Nueva Esparta, expresó preocupación por la situación que enfrentan los trabajadores del mar por la falta de combustible.

Anunció que esta semana enviará una comunicación al ministro de Energía y Minas, así como a Pdvsa para que los pescadores tengan prioridad para conseguir gasolina y diésel.

“No es la primera vez que me dirijo a los organismos encargados de esta materia. En ocasiones anteriores también me he comunicado con ellos, explicando la situación que padece el estado Nueva Esparta”, reiteró.

Dijo que hay pescadores que pasan más de 25 días sin obtener los productos necesarios para su labor.

“Es importante que se escuche el llamado, porque necesitamos que los pescadores trabajen para cumplir con la producción y sostener a sus familias”, afirmó el gobernador.

La falta de combustible impide la pesca en altamar en Nueva Esparta