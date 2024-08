La perturbadora práctica sexual que Jeremy Jackson desarrolló durante su paso por “Guardianes de la Bahía”

El actor Jeremy Jackson, conocido por su papel en la serie ‘Guardianes de la Bahía’ como Hobie Buchannon, reveló recientemente detalles perturbadores sobre su adolescencia en el exitoso programa de los años 90. En el documental de Hulu titulado ‘After Baywatch: Moment in the Sun’, Jackson compartió cómo su paso por la pubertad en la serie fue una experiencia dolorosa que afectó su transición a la adultez.

Desde que se unió al elenco de ‘Guardianes de la Bahía’ a los diez años, Jackson admitió que solía colarse en los tráileres de sus compañeras de elenco para oler sus trajes de baño sucios al final de las largas jornadas de filmación. “Normalmente me colaba en los remolques [de las mujeres] cuando terminaban y tomaba sus trajes de baño sucios. Digamos que olí todas las vaginas de Guardianes de la Bahía”, confesó el actor en el documental.

En su último año en la serie, Jackson comenzó a consumir drogas y eventualmente desarrolló una adicción al crystal meth. Su adicción lo llevó a ser arrestado en 1999, el mismo año en que la serie llegó a su fin, resultando en una condena de 90 días de cárcel y rehabilitación.

“La vida se me escapó como arena entre los dedos”, reflexionó Jackson sobre los años perdidos debido a la adicción y las dificultades que enfrentó creciendo en un ambiente tan peculiar.

En particular, Jackson señaló a Nicole Eggert como el principal objetivo de su comportamiento inapropiado, confesando haber tenido un “momento muy íntimo” con ella. Los productores del documental informaron a Eggert sobre la confesión de Jackson, a lo que ella respondió con indiferencia, mencionando: “Conozco muy bien a Jeremy, esto no me sorprende en absoluto. No hay nada que Jeremy pudiera decir que me asustara. Ni siquiera estoy enfadada con Jeremy, de 14 años. Quiero decir, ¿la pubertad en una serie así? Adoro al Jeremy adulto por ser honesto sobre el Jeremy de 14 años”.

‘Guardianes de la Bahía’, un fenómeno televisivo de los años 90, dejó secuelas personales profundas en sus actores, como lo demuestra el relato de Jackson. La serie, que contó con actrices como Pamela Anderson, Carmen Electra, Yasmine Bleeth, Donna D’Errico y Nicole Eggert, sigue siendo recordada en la memoria colectiva, pero detrás del brillo y la fama, existían realidades y desafíos que sus protagonistas enfrentaron fuera de la vista pública.

Jeremy Jackson sorprendió a todos con su aparición en el estreno del documental ‘After Baywatch: Moment in the Sun’.