Lula dice que no reconoce la victoria de Maduro pese a la decisión del Supremo venezolano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su postura de no reconocer la victoria electoral de Nicolás Maduro, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano a favor del mandatario chavista. Además, aclaró que tampoco respalda el triunfo del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.

En una entrevista con una radio brasileña, Lula afirmó que no cuestiona la decisión del TSJ, que ratificó la victoria de Maduro la semana pasada, pero señaló que, en su opinión, esta institución no es la apropiada para resolver la disputa. De acuerdo con sus palabras, Maduro no siguió el proceso establecido al acudir directamente al Tribunal Supremo en lugar de al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El mandatario brasileño argumentó que no existen pruebas que respalden la victoria de Maduro, pero también dejó claro que no reconoce a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio. Lula destacó su labor de mediación junto al Gobierno colombiano para solicitar al CNE la presentación de las actas electorales desglosadas por mesa de votación, petición que aún no ha sido atendida.

Asimismo, enfatizó la importancia de convocar nuevas elecciones, una propuesta que ha sido rechazada por ambas partes. Lula advirtió que Maduro enfrentará las consecuencias de sus acciones y expresó su convicción de haber intentado ayudar en el proceso.

El CNE proclamó a Maduro como ganador la misma noche de las elecciones, pero la oposición posteriormente publicó copias de actas de la mayoría de mesas electorales que mostraban una victoria de González Urrutia con un margen considerable.

