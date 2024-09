Brasil no acepta orden de captura contra Edmundo González

El Gobierno de Brasil, a través de su asesor para política exterior, Celso Amorim, se pronunció sobre la orden de captura emitida contra Edmundo González, calificando esta decisión como preocupante e inaceptable para la administración de Lula da Silva.

En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Amorim respaldó las declaraciones del Gobierno brasileño, señalando que consideran al régimen de Nicolás Maduro como autoritario. Además, manifestó el desacuerdo de Brasil con la decisión del Ministerio Público, calificando el arresto de González como un acto de persecución política que no aceptan.

Amorim también resaltó que la crisis postelectoral en Venezuela aún no ha sido resuelta y que Brasil no reconoce a ningún bando como ganador. “La situación electoral en Venezuela no está resuelta, no vemos la victoria de un lado o del otro”, afirmó el diplomático.

Detalles sobre la orden de captura contra Edmundo González

El Ministerio Público anunció en tres ocasiones distintas la orden de captura contra Edmundo González. En un primer comunicado en Instagram, el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes solicitó a un tribunal con competencia en terrorismo la detención del opositor. Posteriormente, se publicó un nuevo anuncio informando sobre un acuerdo para emitir la orden de aprehensión.

En la orden de captura se especifica que la División de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas debe proceder a la detención de González Urrutia, quien enfrenta cargos por forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir.