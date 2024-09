Guitarrista de Queen reveló que sufrió un derrame cerebral

El legendario guitarrista Brian May, miembro de la icónica banda de rock británica Queen, ha revelado recientemente que sufrió un “derrame cerebral menor” aproximadamente hace una semana, lo que le causó la pérdida momentánea del control de su brazo izquierdo.

En declaraciones, May compartió: “Fue un poco aterrador […] La buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”. El músico de 77 años admitió que no había hecho público el incidente antes porque no buscaba la compasión de nadie.

Actualmente, May se encuentra “castigado” en reposo, sin poder salir ni conducir. A pesar de esto, asegura que se encuentra bien, aunque tiene restricciones médicas. “No me permiten aumentar demasiado el ritmo cardíaco, ni sobrevolar en avión, lo que me estresaría. Pero estoy bien”, afirmó.