Usuarios denuncian bloqueo de fondos en divisas en distintas entidades bancarias nacionales.

Un creciente número de usuarios de redes sociales en Venezuela han denunciado fallas en los sistemas de varios bancos nacionales que les impiden realizar transacciones en divisas. Bancamiga ha sido uno de los principales blancos de estas críticas, con múltiples reportes que indican el bloqueo de fondos y la inaccesibilidad de la opción de «menudeo» para el cambio de divisas a bolívares.

Los afectados expresan su preocupación ante la posibilidad de que sus ahorros en divisas se pierdan o queden congelados por períodos prolongados, justo cuando más necesitan acceder a ellos. La falta de comunicación oficial por parte de las instituciones bancarias ha exacerbado la incertidumbre entre los clientes.

A través de la plataforma X (antes Twitter), los usuarios han compartido sus experiencias, destacando que el problema no se limita a Bancamiga. Otras entidades bancarias como el Banco de Venezuela y Mercantil también han presentado fallas en sus sistemas de pago y cambio de divisas.

«Me pasó exactamente lo mismo, me bloquearon los fondos esta mañana que intenté comprar y hasta hace unos 20 minutos fue que me los desbloquearon. Igualmente, no me aparece la opción de ‘menudeo’», expresó un usuario. Otro agregó: «No hay $ así de sencillo, el único que tiene $ es el BCV actualmente, Bancamiga quitó el botón para evitar más órdenes sin procesar».

La inestabilidad en los sistemas bancarios ha generado un clima de desconfianza entre los usuarios, quienes exigen una pronta solución y mayor transparencia por parte de las entidades financieras.

🖥️ Visita nuestro portal web (link) para ampliar esta y otras noticias.



📱ÚNETE a nuestras otras redes sociales con los links de las historias destacadas y forma parte de nuestra comunidad. 📲 🔔

Síguenos en Telegram, Instagram y Facebook para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.

📱Únete a nuestras redes sociales: Twitter: @RConfidencial Facebook: fb.com/rconfidencial Instagram: @RConfidencial

📰 Nuestro canal de Telegram https://t.me/ReporteConfidencialVE donde encontrarás las notas más importantes de Venezuela y del mundo.

También te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp. https://whatsapp.com/channel/0029VaKJ6ZC3rZZjdX5hUA38 💥Desde este canal seguirás informado de todo el acontecer nacional e internacional 👀 y mantendrás tu privacidad como contacto 🕵️.





Ingresa a nuestro portal web: https://reporteconfidencial.info/

Visita nuestras secciones:

Regionales: https://reporteconfidencial.info/regionales/

Nacionales: https://reporteconfidencial.info/nacionales/

Internacionales: https://reporteconfidencial.info/internacionales/

Economía: https://reporteconfidencial.info/economia/

Deportes: https://reporteconfidencial.info/deportes/

Sucesos: https://reporteconfidencial.info/sucesos/

Política: https://reporteconfidencial.info/politica-opinion/

Variedades: https://reporteconfidencial.info/variedades/

Diario del Migrante: https://reporteconfidencial.info/diario-del-migrante/

Entretenimiento: https://reporteconfidencial.info/entretenimiento