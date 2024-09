Canciller español niega negociación con Maduro para otorgar asilo a González Urrutia

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió rotundamente cualquier tipo de negociación entre el Gobierno de España y representantes de Nicolás Maduro para otorgar exilio y asilo político a Edmundo González Urrutia.

Albares afirmó que “no ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González”. Además, reiteró el compromiso del Gobierno español con los derechos políticos de todos los venezolanos, desmintiendo también la participación del expresidente José Rodríguez Zapatero en la mediación.

En una entrevista con la televisión estatal española, Albares dejó abierta la posibilidad de una reunión entre González Urrutia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al regresar a España, ya que actualmente Sánchez se encuentra en un viaje oficial en China.

La llegada de González Urrutia a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea española para pedir asilo ha generado expectativas. Exteriores ha anunciado que el procedimiento de asilo será favorable para el opositor venezolano.

Ante la pregunta sobre si el Gobierno español reconocerá a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, Albares se limitó a expresar que no quiere “hacer gestos que no ayuden a que no se respete la voluntad democrática de los venezolanos”.

Por otro lado, la justicia venezolana había ordenado la detención de González Urrutia a petición de la Fiscalía, quien lo investigaba por la publicación de actas de votación en internet que supuestamente lo proclamaban como ganador de las elecciones presidenciales de julio pasado, mientras que el resultado oficial favoreció a Maduro.