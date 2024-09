“Kikito” logró su primer Grado I en Estados Unidos

En la pista de Kentucky Downs, Howard Wolowitz, bajo la dirección de José Francisco D’Angelo e Irad Ortiz, se destacó en el Aristocrat Franklin Simpson Stakes al superar a sus competidores en los tramos finales. El evento, disputado en un recorrido de 1.300 metros y con un premio de 2.000.000 de dólares, marcó el primer triunfo de D’Angelo como preparador venezolano en Estados Unidos.

Durante la carrera, Howard Wolowitz se mantuvo en una posición expectante mientras los caballos Shiesty, Apollo Ten y General Ledger lideraban la competencia con parciales de 21.88 para los primeros 400 metros y 44.39 para la media milla. A medida que avanzaba la carrera, Howard Wolowitz aprovechó la velocidad inicial de los líderes para acortar la distancia y posicionarse como un fuerte competidor.

En la recta final, Howard Wolowitz, junto a Yellow Card, Wootton Bassey y Evader, lograron superar a los punteros y destacarse en la competencia. Con la monta de Irad Ortiz Jr., Howard Wolowitz se adelantó en la parte intermedia y se impuso con un tiempo de 1:14.20, logrando así su segunda victoria en cuatro presentaciones.

En el podio, Howard Wolowitz fue seguido por Yellow Card en segundo lugar, Mansa Misa en tercero, Evade en cuarto y Please Advise en quinto lugar. Howard Wolowitz, un hijo de Munnings en Forget Me Not, continúa demostrando su potencial luego de haber ganado un Maiden Special Weight en Gulfstream Park con la monta de Emisael Jaramillo.

El éxito de D’Angelo como preparador venezolano en Estados Unidos se consolida, luego de haber obtenido el segundo puesto en la estadística en el hipódromo de Gulfstream Park. Su presencia en los grandes eventos del turf internacional confirma su ascenso en las mejores pistas de los Estados Unidos.