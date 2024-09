Noah Syndergaard quiere volver a los Mets

El lanzador Noah Syndergaard expresó su deseo de regresar en algún momento a los Mets de Nueva York, el equipo con el que alcanzó la fama en las Grandes Ligas.

Durante una entrevista en el podcast del exmanager de los Mets, Terry Collins, Syndergaard afirmó que le encantaría volver a vestir el uniforme del equipo neoyorquino debido a la gran experiencia que vivió durante su paso por la organización.

“Me encantaría volver a casa, a Nueva York. Espero que eso sea lo que me espera. Me encanta la base de fans, me encanta la ciudad. Me encanta la cultura, la historia, la pasión. Es el mejor lugar para jugar”, comentó Syndergaard.

Tras rechazar la oferta calificada de los Mets al finalizar la temporada 2021, Syndergaard firmó con los Angelinos de Los Ángeles por 21 millones de dólares.

En cuanto a su decisión de dejar a los Mets, Syndergaard mencionó: “Definitivamente lo tenía en la cabeza. Este es un año muy importante para mí. Es un momento decisivo para mí. No quería arriesgarme a ese tipo de incertidumbre que ha estado ocurriendo con ellos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero definitivamente creo que tomé la decisión correcta”.

La carrera de Noah Syndergaard se vio afectada por una cirugía Tommy John que lo mantuvo fuera de acción durante gran parte de las temporadas 2020 y 2021. En el 2022, registró una efectividad de 3.94 en 25 juegos, mientras que en el 2023 con los Dodgers su rendimiento disminuyó considerablemente al dejar una efectividad de 7.16 en 55.1 entradas.