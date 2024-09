Con 177 votos a favor, Congreso de España pide a Pedro Sánchez reconocer a Edmundo González.

El dirigente político, Antonio Ledezma, informó que el Congreso de España aprobó la propuesta de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Ahora la medida pasará al despacho de Pedro Sánchez, quien tendrá la última palabra.

«Estoy saliendo en este momento de la tribuna del Congreso de España. Quería compartir con todos los que están pendientes de la situación de Venezuela, que aquí en este recinto acaba de aprobarse el punto en el que se plantea el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela», celebró Ledezma a la salida del recinto.

«Es un paso más de avance para la lucha que estamos dando todos los venezolanos. Nosotros como se ha dicho, agradecemos al gobierno de España que haya rescatado de la muerte con la que amenazaba Maduro a nuestro presidente electo, que lo haya calificado de ‘héroe’, pero cuando alguien es héroe es porque ganó y tiene que reconocerse como presidente electo de todos los venezolanos», añadió.

La votación de la Cámara ha arrojado un resultado de 177 votos a favor frente a 164 en contra y una abstención.

No obstante, la medida no está libre de polémica. La mayoría de los partidos que apoyan a Pedro Sánchez están en contra de reconocer a Edmundo González, ya que lo consideran «ultraderechista». A pesar de ello, la resolución, aunada al exhorto de la Unión Europea, ratificó que ya no se seguirá solicitando las actas electorales a Venezuela, y deja todo servido para el llamado a la acción de Pedro Sánchez.