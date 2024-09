“Migrantes que comen perros” y otras frases polémicas del debate Trump-Harris

Primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris: un encuentro cargado de polémicas

En la noche del 10 de septiembre, se llevó a cabo el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris, ambos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Durante este evento televisado, los líderes intercambiaron fuertes acusaciones sobre temas clave como la economía, la inmigración, el aborto y la política exterior.

Frases polémicas del debate Trump-Harris

Frases de Donald Trump:

“Tenemos inflación como poca gente ha visto antes”.

“Migrantes que habitan en Springfield, Ohio, comen perros y gatos, se comen a las mascotas de la gente que vive ahí”.

“Les entregamos un país donde la economía y la Bolsa estaban más elevadas que antes de la pandemia y nunca nadie ha visto nada parecido”.

“Ellos tienen aborto en el noveno mes. Su compañero de fórmula dice que el aborto en el noveno mes es perfecto y dice ejecución después de nacer, ejecución, no aborto porque el niño ya nació. A mí me parece que no está bien”.

“La gente quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande, si ella gana Estados Unidos será Venezuela con esteroides”.

“Quiero que la guerra entre Rusia y Ucrania se acabe, que no muera más gente. Reuniré a Zelenski y a Putin. Conmigo, esa guerra nunca hubiera sucedido. Con ella, nos estamos arriesgando a ir a una Tercera Guerra Mundial”.

Frases de Kamala Harris:

“Tengo pasión y me encantan los negocios pequeños y quiero ofrecerles un recorte impositivo”.

“Hemos arreglado el desastre en la economía que dejó Trump. Nos dejó la peor crisis de salud y una importante tasa de desempleo”.

“Trump no debería decirle a una mujer qué debería hacer con su cuerpo. Hay mujeres que sufren un aborto espontáneo y no son atendidas porque los médicos tienen miedo de ir a la cárcel.”

“Yo no odio Israel, a quien siempre apoyé. Trump está tratando de distraernos del hecho de que es débil y que adora a los dictadores”.

“Si Donald Trump fuera presidente, Putin estaría sentado en Kiev”.

“Los líderes del mundo se ríen de él, los líderes militares que trabajaron con él dicen que es una desgracia. Cuando él niega todos sus casos en tribunales, es porque perdió las elecciones”.

Reacciones post-debate

Hacia el final del debate, Harris recordó a Trump que ya no estaba compitiendo contra Joe Biden, quien dejó la carrera presidencial. “Es importante recordarle al ex presidente que no está compitiendo contra Joe Biden, está compitiendo contra mí”, dijo.

Trump calificó su desempeño como el mejor hasta la fecha y criticó a los moderadores de ABC por supuestamente favorecer a Harris. “¡Creo que fue mi mejor debate, de todos! Especialmente porque fue TRES CONTRA UNO”, escribió en sus redes sociales.

La campaña de Kamala Harris desafió a Donald Trump a un segundo enfrentamiento presidencial, afirmando que el pueblo estadounidense debe elegir entre avanzar con Harris o retroceder con Trump. “Eso fue lo que vieron esta noche y lo que deberían ver en un segundo debate en octubre. La vicepresidenta Harris está lista para un segundo debate. ¿Lo está Donald Trump?”, señaló la campaña en un comunicado.