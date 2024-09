Oscar D’ León manifestó este jueves que no puede comentar sobre la crisis en Venezuela

El reconocido cantautor y músico venezolano, Óscar Emilio León Simoza, más conocido como Óscar D’León, hizo una declaración este jueves en la que expresó su posición respecto a la crisis que atraviesa Venezuela, mencionando que prefiere no comentar sobre el tema debido a que considera que no puede resolver la situación.

En una entrevista concedida al medio EVTV, el “Sonero del Mundo” afirmó que aunque su opinión no cambiará la realidad que se vive en el país, su deseo es que todos los ciudadanos puedan encontrar la tranquilidad.

“Como amo a mi país, caramba. La tranquilidad es lo que yo quiero, así soy yo, no busco nada que te provoque estrés. (…) Yo no puedo resolver ese problema. No puedo decir nada de eso. Yo siempre me he mantenido en el centro de la cosa, ni para un lado ni para el otro. Una palabra mía no va a resolver los problemas”, expresó.

En relación a los venezolanos que se encuentran en el extranjero y desean regresar al país, el músico señaló que no hay ninguna restricción para hacerlo y les recomendó que visiten a sus familiares y amigos que aún residen en Venezuela. D’León evitó abordar temas de postura política y social.

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, Venezuela ha sido escenario de protestas que han resultado en la detención de más de 1.800 personas, según datos proporcionados por el Foro Penal. Además, partidos políticos de oposición han denunciado la detención arbitraria de más de 17 opositores. Ante esta situación, diversos organismos internacionales han exigido el cese de la persecución política y el respeto a los derechos humanos de la población venezolana.