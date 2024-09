Papa Francisco sobre Venezuela: Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal

El Papa Francisco instó al Gobierno actual de Venezuela a entablar un diálogo, afirmando que “las dictaduras no sirven de nada y terminan mal, tarde o temprano”, durante una conferencia de prensa con medios vaticanos este viernes.

En el marco de su gira por Asia, Francisco respondió preguntas durante aproximadamente 45 minutos sobre diversos temas, incluidas las elecciones en Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente, el abuso sexual de menores en la Iglesia y la situación en Venezuela, siendo la primera vez que expresaba comentarios tan contundentes sobre el país más allá de la diplomacia.

“Tarde o temprano, las dictaduras terminan mal.” Papa Francisco en su viaje de regreso a Roma tras gira por Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor y Singapur. Dijo, de todas formas, “no conocer en detalle” la situación política reciente en Venezuela. pic.twitter.com/xnLk0LMXKj

“Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano”, advirtió el Papa. No obstante, hizo un llamado a que “el Gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz”. Aunque se mostró cauteloso al afirmar que no había seguido de cerca la situación en Venezuela en los últimos días.

“No puedo emitir una opinión política porque no conozco los detalles, pero sé que los obispos han hablado y su mensaje es positivo”, agregó Francisco.

A principios de agosto, el Papa ya había expresado preocupación por la situación en Venezuela debido al proceso electoral en curso.

“Expreso mi preocupación por Venezuela, que está atravesando una situación crítica. Hago un llamado urgente a todas las partes para que busquen la verdad y actúen con moderación para evitar cualquier forma de violencia”, manifestó el sumo pontífice.