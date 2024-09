Es un partido nivel Champions

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, anticipó un emocionante derbi contra el Girona este domingo en Montilivi, catalogándolo como un partido con nivel de ‘Champions’ que esperan con entusiasmo.

“El Girona tuvo un buen desempeño la temporada pasada. Será un desafío complicado, ya que juegan bien y será un partido de alto nivel. Queremos seguir sumando victorias después de haber ganado los primeros cuatro partidos”, declaró en rueda de prensa.

Flick destacó la posesión como uno de los puntos fuertes del Girona: “Debemos presionar y defender como equipo, ocupar las posiciones adecuadas y mantenernos cerca del rival. A mi equipo también le gusta tener la posesión y, si la mantenemos, tendremos oportunidades de ganar el partido”.

El entrenador alemán aseguró que, pese a no estar centrado en el debut en la Liga de Campeones ante el Mónaco, el partido contra el Girona servirá como un buen test de cara a ese compromiso.

Aunque el once titular aún no está definido, Flick adelantó que todos los jugadores que regresaron de la concentración con sus selecciones están listos para jugar y desean hacerlo, a excepción de Ansu Fati, quien aún no tiene el alta médica por una fascitis plantar.

En cuanto a los jóvenes talentos del Barcelona, Flick elogió a Lamine Yamal y a Raphinha, destacando su potencial y determinación en el campo de juego.

“Lamine está en un nivel alto, pero a su edad puede mejorar y debe hacerlo. Es fantástico verlo cada día, pero si quiere ser un gran campeón, no puede descansar. Los campeones no se detienen”, expresó sobre el delantero azulgrana.

Por otro lado, el técnico también elogió a Raphinha, nombrado MVP de LaLiga en agosto, resaltando su papel determinante y su intensidad tanto en los partidos como en los entrenamientos.

EFE