El comediante José Rafael Guzmán llenó de insultos a Oscar D’ León por su posición política

José Rafael Guzmán critica a Óscar D’León por no opinar sobre la situación política en Venezuela

El reconocido comediante y locutor venezolano, José Rafael Guzmán, expresó su descontento este sábado con el famoso salsero Óscar D’León, también conocido como el “Sonero del Mundo”, por su postura sobre la crisis política en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Guzmán comentó acerca de una entrevista en la que D’León mencionó que no se siente en la capacidad de opinar sobre la situación del país, ya que considera que sus palabras no resolverán los problemas. En este sentido, Guzmán escribió: “Óscar de León pasó de ser una leyenda a un viejo webón”.

Las declaraciones del comediante generaron diversas reacciones en las redes sociales, con algunos usuarios pidiendo respeto para el cantante y su decisión de mantenerse al margen de la política, mientras que otros apoyaron la postura de Guzmán y argumentaron que en ciertas circunstancias es necesario tener una posición clara.

En la entrevista mencionada, Óscar D’León expresó: “Como amo a mi país, caramba. La tranquilidad es lo que yo quiero, así soy yo, no busco nada que te provoque estrés. (…) Yo no puedo resolver ese problema. No puedo decir nada de eso. Yo siempre me he mantenido en el centro de la cosa, ni para un lado ni para el otro. Una palabra mía no va a resolver los problemas”.

La polémica entre Guzmán y D’León ha generado un debate en las redes sociales sobre el papel de los artistas en la situación política del país, resaltando la diversidad de opiniones y posturas frente a este tema tan delicado.