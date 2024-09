Se generó un tiroteo cerca del club de golf de Donald Trump

El ex presidente y candidato republicano, Donald Trump, estuvo involucrado en un incidente de disparos en las cercanías de donde se encontraba, según informó su campaña. Afortunadamente, Trump se encuentra a salvo después de que se reportaran los disparos en las inmediaciones de su club de golf en West Palm Beach, Florida, durante la tarde del domingo.

Según fuentes policiales citadas por el diario New York Post, el tiroteo tuvo lugar cerca del campo de golf Trump International Golf Course, donde dos personas intercambiaron disparos fuera de las instalaciones. Se ha aclarado que los disparos no estaban dirigidos al candidato republicano, sino que los individuos se estaban apuntando mutuamente.

El Jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Anthony Guglielmi, confirmó que están investigando el incidente de protección que involucró a Donald Trump, asegurando que el expresidente está a salvo. Cabe recordar que en julio pasado, Trump también fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania.

Las autoridades continúan investigando el incidente para determinar las circunstancias exactas de lo sucedido.

