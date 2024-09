Demandan a Miley Cyrus por copiar partes de un tema de Bruno Mars

La reconocida cantante estadounidense Miley Cyrus se encuentra en medio de una demanda presentada por Tempo Music, una plataforma de adquisición de derechos musicales, ante un tribunal federal de Los Ángeles. La acusación sostiene que Cyrus habría copiado partes de la canción del artista Bruno Mars, ‘When I Was Your Man’, para componer su éxito ‘Flowers’, la cual recientemente se hizo merecedora del premio Grammy a la grabación del año en febrero pasado.

En la querella presentada por Tempo Music, se señala a Cyrus y a su equipo de composición por la “explotación no autorizada de varios elementos” de la canción de Bruno Mars, así como se menciona a empresas distribuidoras como Sony Music, Apple, y a cadenas de grandes superficies como Target y Walmart por promover ‘Flowers’.

Tempo Music, una plataforma establecida en 2019 en asociación con Warner Music, asegura tener derechos de autor en Estados Unidos sobre ‘When I Was Your Man’, luego de adquirirlos de Philip Lawrence, uno de los coautores de la canción junto a Mars y Ari Levine, entre otros.

Según la demanda, ‘Flowers’ presenta numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de ‘When I Was Your Man’, incluyendo el diseño del tono, la secuencia de la estrofa, partes del estribillo, así como acordes específicos. Se destaca que “Flowers” sería inexistente sin la base de ‘When I Was Your Man’ debido a las notables similitudes entre ambas composiciones.

Tempo Music solicita la suspensión de la distribución de ‘Flowers’ y que Miley Cyrus se abstenga de interpretarla en público. Además, se requiere una compensación por daños y perjuicios cuya cuantía aún no ha sido especificada.

‘Flowers’ se convirtió en la canción más reproducida en una semana en la historia de Spotify, mientras que ‘When I Was Your Man’ alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 tras su lanzamiento en 2013.