La reacción de la venezolana Elena Rose tras ser nominada en los Latin Grammy 2024

La reconocida cantante venezolana Elena Rose ha compartido a través de sus redes sociales su emoción al ser nominada en varias categorías de los Latin Grammy 2024. Entre las categorías en las que destaca se encuentran Canción del Año, Blanco y Negro, Mejor Canción de Pop/Rock y Mejor Canción Regional Mexicana. La ceremonia se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Mediante un carrusel de imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, Elena Rose mostró el momento en el que compartía la noticia con sus seres queridos, expresando su agradecimiento a Dios por este logro. En la descripción de su publicación, la artista escribió: “Dios mío gracias Diosss gracias gracia gracias porque están mis hermanos conmigo y porque mi país brilla un poquito más con esta noticia VE es todo lo que sueño y todo lo quiero”.

Asimismo, la cantante agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes la han impulsado a perseguir sus sueños. Con un mensaje motivador, Elena Rose concluyó: “Gracias a todos por siempre, si me lees y tienes un sueño, no pares. No pares”.

Hasta el momento, la publicación de Elena Rose cuenta con más de 21,189 me gusta y 1,044 comentarios en Internet, donde sus seguidores la felicitan por este nuevo logro en su carrera profesional.