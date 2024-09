Ahora l Edmundo Gónzalez a Parlamento Europeo: “Me declaro dispuesto a no dejar impunes los crímenes a los venezolanos” + VIDEO

Edmundo Gónzalez a Parlamento Europeo Hablo en nombre de Venezuela y de todos los venezolanos como depositario de sus votos mayoritarios. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia bajo un estado de derecho.

Edmundo Gónzalez a Parlamento Europeo

Al agradecer esta invitación del Parlamento Europeo, y haciendo particularmente extensivo este agradecimiento a su presidenta, la eurodiputada Roberta Mezzola, quisiera comenzar justamente por poner de relieve lo que ha sido uno de los principales méritos que ha caracterizado la actuación de la diputada Mezzola al frente de esta cámara común: la búsqueda de difíciles consensos en un momento en el cual priva a nivel mundial un empobrecimiento.

Diligencias diplomáticas

Como venezolano no me hallo solo, muy por el contrario, me acompaña esa voz estruendosa de todo un pueblo que, esté donde esté, anhela reencontrarse con un futuro de libertad y bienestar. Obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas, como millones de venezolanos, estoy aquí ante todos ustedes, honradamente convertido en gestor en cuantas acciones y diligencias diplomáticas puedan verse a nuestro alcance al más alto nivel para motorizar la solidaridad con la causa democrática venezolana.

Liderazgo de Maria Corina Machado

Lo que María Corina ha hecho y sigue haciendo desde Venezuela en su condición de lideresa es garantía de que, junto al compromiso de quien desde aquí les habla, es que nuestro país no sufra ningún quebranto, ni duda, ni desaliento pese a todos los obstáculos, pese a todos los terrores y pese a todos los riesgos de buscarle hasta el mismísimo final una solución pacífica a la crisis venezolana con garantías políticas para todos y todas.

El pasado 28 de Julio, el pueblo venezolano se expresó de forma contundente para emitir un mandato claro a favor de un cambio democratizador. Las actas oficiales que demuestran nuestros triunfos están a disposición del mundo entero. Hoy, a mes y medio de tales elecciones, el régimen, en lugar de reconocer el deseo de cambio, han desatado una terrible oleada represiva: 25 asesinatos, decenas de exiliados, y más de 2000 detenidos, incluyendo niños y adolescentes, son el saldo de estas últimas semanas.

Por eso, ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse, y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. En los alcances que aquí mismo y donde yo esté, pueda tener mi propia voz, considero llegada la hora de solicitarle a Europa, una vez más y más enérgicamente que nunca, lo tanto que esta pudiera ser desde su actuación colegiada a nivel internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer la soberanía popular expresada en las urnas el pasado 28 de junio.

“Me declaro dispuesto a no dejar impunes los crímenes”

Desde aquí, desde este continente que supo recuperar a tiempo su buena marcha económica y democrática y que continúa comprometido con esa prédica, me declaro dispuesto a no dejar impunes los crímenes y violencia que se nos ha impuesto a los venezolanos. También quiero reconocer y agradecer a las representaciones diplomáticas europeas por su firme respuesta a persecuciones, arbitrariedades y a la violación de los derechos políticos más elementales, así como agradecer la acogida temporaria. Salida del país y quisiera subrayarlo con toda fuerza con que me sienta capaz de decir: mi temporaria salida, Europa es hija de la razón que obrar siempre conforme a la verdad. De ahí la importancia de quienes tengan integran este Euro Parlamento y que hoy encarnan custodia es el gran legado europeo y universal actúen conforme a la verdad y en pro de la justicia en pleno reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo venezolano.”

¡Gracias! Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia.



