Harvey Weinstein se declaró inocente ante nuevo cargo por delito sexual

El famoso productor de cine Harvey Weinstein se declaró inocente el miércoles de un nuevo cargo de delito sexual en Nueva York, en medio de la espera por un nuevo juicio en su emblemático caso #MeToo.

Los detalles de las nuevas acusaciones no han sido revelados hasta el momento, pero se le imputa un acto sexual criminal.

Weinstein, actualmente encarcelado, ha sostenido que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas.

Los fiscales informaron la semana pasada que había sido acusado de cargos adicionales de delitos sexuales que no estaban relacionados con su condena de 2020, la cual fue anulada.

La nueva acusación se mantuvo confidencial hasta la fecha de lectura de los cargos.

Según los fiscales, el jurado escuchó pruebas de hasta tres presuntas agresiones, dos en hoteles del vecindario de Tribeca y una en un edificio residencial de Manhattan, ocurridas entre mediados de la década del 2000 y 2016.

La fecha tentativa para el inicio del nuevo juicio es el 12 de noviembre, aunque es probable que se retrase.

El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de 2020 de Weinstein por cargos de violación y agresión sexual, ordenando un nuevo juicio debido a testimonios que no estaban relacionados con el caso.

Los fiscales buscan incluir los nuevos cargos en este nuevo juicio, mientras que los abogados de Weinstein consideran que debería ser un caso separado. El juez Curtis Farber se pronunciará al respecto a principios del próximo mes.

Weinstein, de 72 años, permanece en prisión a la espera de su nuevo juicio en Nueva York, después de ser condenado en 2022 por un caso de violación en Los Ángeles.

El ex magnate de Hollywood, quien cofundó Miramax y The Weinstein Company, ha producido películas exitosas como “Shakespeare in Love” y “The Crying Game”.