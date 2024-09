Exígete al máximo e intenta resolver este test visual matemático en sólo 9 segundos para superar al 7% de los lectores que ya lo logró

Un desafiante ejercicio matemático solo logrado por el 7% de los lectores en menos de 9 segundos. Si completas este desafío en un tiempo breve, estarás en un selecto grupo de mentes rápidas en matemáticas. Pero si logras hacerlo aún más rápido, demostrarás ser parte de las mentes superiores que dominan los números a la velocidad del rayo. Prepara tu cronómetro, la rapidez es la clave para resolver este desafío matemático correctamente.

¿Estás preparado para desafiar tu mente? Con juegos y rompecabezas diseñados para todas las edades, mejorarás tu confianza en las matemáticas de manera divertida. Este test visual matemático te reta a pensar creativa y estratégicamente. Acepta el reto y conviértete en un maestro de las matemáticas.

Son 5 números que debes combinar siguiendo un orden específico. Demuestra tu habilidad resolviendo este desafío en el tiempo asignado y supera a tus amigos y familiares. A simple vista puede parecer sencillo, pero es un ejercicio matemático complejo que requiere concentración y precisión.



Ejercicio matemático. Fuente: Canva.

Solución del acertijo matemático

Te explicamos paso a paso cómo resolver este ejercicio matemático de forma simple. Si has acertado en menos de 9 segundos y has demostrado un gran conocimiento en números, ¡felicidades! Si no lo has logrado, sigue intentándolo para mejorar tus habilidades matemáticas.

PASO 1: 7 – (3 × 0) + (10 ÷ 2) = ?

PASO 2: 7 – 3( × 0) + 5 = ?

PASO 3: 7 – 0 + 5 = 12



Ejercicio matemático. Fuente: Canva.

La respuesta correcta a este ejercicio matemático es 12. Debes resolver la división, luego la multiplicación y finalmente sumar y restar los números restantes. Aunque puede parecer sencillo, había una pequeña trampa con el número 0. ¿Lograste resolverlo? Si lo hiciste, enhorabuena. Si no, sigue practicando y reta a tus amigos y familiares a mejorar juntos en matemáticas.