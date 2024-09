¡Tremendo susto! Graban a un caimán nadando en la laguna del parque de La Carlota

Graban a un caimán nadando en la laguna del parque de La Carlota.

Usuarios a través de la red social X (Twitter) divulgaron un video en el que se puede ver a un pequeño caimán en una laguna artificial ubicada en el parque de la Base Aérea de La Carlota, en Caracas.

En el video se puede apreciar como el pequeño caimán de anteojos también conocido como «baba» reposa en la lejanía del lago mientras las personas lo graban con sorpresa a la distancia.

«Hace como un mes, una amiga me detuvo y me dijo que ella veía a un caimán pequeño en el lago de La Carlota. Me dediqué a buscarlo a diario. Mis amigos se reían por mi obsesión con el “Monstruo del Lago Ness criollo”. Hoy lo vi. ¿Cómo llegó esa baba ahí? ¿Las autoridades lo saben?» dijo la usuaria Gaby Arocha, quien subió el video.

A pesar de estar en terrenos de la Base Aérea, la zona donde está la laguna artificial tiene conexión directa con el Parque del Este. No obstante, es muy poco probable que el caimán llegara por su propia cuenta hasta el lugar.

Hasta el momento, ni la Guardia Nacional Bolivariana, ni Inparques se han pronunciado con respecto a la presencia del animal.

A pesar de que muchas personas expresaron su miedo a través de redes sociales, lo cierto es que estos animales no suelen atacar a los humanos mientras no los intenten manipular.