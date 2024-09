Marjorie de Sousa se retiró los implantes mamarios

La reconocida actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa tomó la valiente decisión de someterse a una cirugía en Colombia para retirar sus implantes mamarios. A pesar de que algunos médicos le ofrecieron la opción de reemplazar los implantes por otros nuevos, Marjorie optó por la vía de la explantación, expresando su deseo de no seguir con ellos.

Marjorie compartió en su cuenta de Instagram que la cirugía fue resultado de unos exámenes de rutina que le generaron preocupación, y desde entonces ha experimentado cambios positivos en su bienestar. “Hoy me siento feliz con mi verdadera Marjorie y amo volver a verme como era antes”, comentó la artista, quien actualmente reside en México.

La protagonista de diversas producciones televisivas hizo hincapié en la importancia de escuchar las señales que el cuerpo envía, destacando que fue su propia incomodidad la que la impulsó a tomar esta decisión. “Es una de las mejores decisiones que he tomado por mi salud. Si sienten algo que las hace sentir incómodas, deben prestarle atención”, aconsejó a sus seguidoras.

Marjorie alentó a las mujeres a ser proactivas en cuanto a su bienestar y a no temer a realizar cambios que les hagan sentir inseguras. “Siempre estuve muy atenta a mis senos y las alertas que me daba mi propio cuerpo. No sientan miedo de tomar decisiones que vayan en pro de su salud”, afirmó la actriz.

La valentía y determinación de Marjorie de Sousa han inspirado a muchas mujeres a escuchar su cuerpo y tomar decisiones en beneficio de su salud, demostrando que la autoaceptación y el cuidado personal son fundamentales en el camino hacia el bienestar.