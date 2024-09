¿Qué significa que mi Cuna de Moisés tenga flores verdes?

La elegancia de la Cuna de Moisés la ha convertido en una planta muy codiciada por millones de personas, pero muchos se decepcionan al ver que sus flores blancas se vuelven verdes. Sin embargo, este cambio de color tiene una explicación científica que es importante conocer para poder cuidar adecuadamente esta planta y preservar su belleza.

El significado de las flores verdes en la Cuna de Moisés

Si tu Cuna de Moisés presenta flores verdes, no es motivo de preocupación, ya que no indica que la planta esté enferma o muriéndose. Este fenómeno se debe a que la Spathiphyllum tiene un ciclo de vida particular en el que sus flores, en realidad, son hojas modificadas que aparecen cuando la planta está lista para reproducirse.



Cuna de Moisés con flores blancas y verdes. Foto: iStock

Las flores, también conocidas como espatas o spathilos, inicialmente nacen de color blanco, pero a medida que las semillas se desarrollan y la polinización ocurre, cambian a color verde. Por lo tanto, si las flores de tu Cuna de Moisés son verdes, significa que la planta ha completado su proceso de maduración.

Una vez que la flor blanca ha sido polinizada y se transforma en verde, pierde su elegancia, pero sigue cumpliendo su función fotosintética. Si no te agrada su aspecto, puedes optar por cortar las flores verdes y dejar solo las blancas, sin que esto afecte la salud de la planta. De hecho, al podar las flores verdes, ayudarás a la planta a concentrar su energía en las hojas y nuevas flores, manteniéndola fuerte y radiante.



Cuna de Moisés. Foto: iStock

Si decides podar las flores verdes, es importante utilizar tijeras de podar limpias y desinfectadas para evitar enfermedades en la planta. Además, el corte debe hacerse en un ángulo de 45 grados para facilitar la cicatrización posterior.