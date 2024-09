Yapson Gómez dispuesto a cumplir su rol en Cardenales

Yapson Gómez, un jugador destacado de Cardenales de Lara, se ha destacado desde el comienzo de la pretemporada en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. En el segundo día de entrenamiento, Gómez compartió su experiencia como abridor en el beisbol venezolano de verano con Caciques de Distrito y discutió sus planes para la temporada de invierno con los Cardenales.

“Estamos trabajando arduamente para ofrecer lo mejor en esta temporada”, expresó Gómez. Sobre su papel como abridor en el verano, comentó: “Uno siempre debe estar preparado para cualquier situación. Me enfoqué y trabajé duro para desempeñar mi papel como abridor. A pesar de algunos altibajos, me sentí bien asumiendo un rol que no había desempeñado en mucho tiempo”.

Hace más de una década, Gómez tuvo algunas apariciones como abridor en Ligas Menores. Sin embargo, desde entonces se ha destacado como relevista, logrando ser nombrado Setup del Año en la temporada 2022-23 y ganando un campeonato con Cardenales.

En esta nueva temporada, Gómez espera contribuir en cualquier capacidad que el equipo necesite, ya sea como relevista o incluso como abridor. Esta versatilidad le permitiría sumar más entradas y extender sus actuaciones con el equipo, dependiendo de las circunstancias del juego.

“Mi objetivo es dar lo mejor de mí cada vez que el equipo me necesite, sacar outs en momentos clave, dominar a los bateadores rivales y luchar por el campeonato”, afirmó Gómez, quien se prepara para su octava temporada en la LVBP.