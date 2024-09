Colombia no reconocerá a Maduro sin actas electorales

Colombia y Brasil no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin actas, afirma Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el miércoles la postura de su país y de Brasil con respecto a Nicolás Maduro y Venezuela. Según Petro, ambas naciones no reconocerán al oficialista como presidente reelecto hasta que no demuestre cómo ganó los comicios del 28 de julio.

“Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, declaró Petro desde Nueva York en una entrevista con la cadena CNN.

Petro y el error que encontró en las elecciones del 28 de julio

Petro señaló que hubo un error previo a los comicios del 28 de julio, el cual habría desencadenado la crisis postelectoral en Venezuela.

Análisis de Petro sobre Venezuela

“Se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad y ese tema libertad aplica para todos los bandos que ahí están enfrentados”.

“No hubo libertad para la oposición, porque la principal candidata (María Corina Machado) no participó y es un problema hoy porque, ¿Con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición?”

“Para el lado del Gobierno venezolano también porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”.

“Ante ese hecho tienes una oposición que se siente Gobierno, pero que no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el Gobierno”, concluyó Petro.