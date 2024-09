Trump amenaza eliminar CBP One y Parole Humanitario si gana en noviembre El candidato republicano, anunció que de ganar las elecciones de noviembre, tomará medidas inmediatas para desmantelar los programas de CBP One y Parole Humanitario, además de revocar los paroles ya concedidos a inmigrantes.

En una entrevista con FOX News, Trump afirmó: “Lo revocaría. Y ellos se irían… La aplicación es mala. Pero lo peor son los vuelos. Intentaron decir ‘vamos a endurecer la frontera’, pero había aviones cargados de inmigrantes ilegales cruzando la frontera y yendo a todas partes, porque ahora todo es un estado fronterizo”.

CBP One es una aplicación móvil que permite a ciertos inmigrantes programar citas con oficiales de la Patrulla Fronteriza, mientras que el Parole Humanitario otorga permisos temporales para ingresar a los Estados Unidos por razones humanitarias. Ambos programas han sido criticados por sectores conservadores, quienes argumentan que facilitan la inmigración ilegal.

La eliminación de estos programas y la revocación de paroles afectarían a miles de inmigrantes que actualmente se benefician de estos mecanismos. Expertos en inmigración han advertido que estas medidas podrían generar caos en las fronteras y aumentar la presión sobre el sistema de asilo.

Las declaraciones de Trump han generado reacciones mixtas. Sus seguidores ven en estas medidas una solución para frenar la inmigración ilegal, mientras que sus detractores señalan que dichas acciones violarían los derechos de quienes buscan refugio en Estados Unidos.

Las propuestas de Trump sobre inmigración forman parte de su discurso de línea dura para las elecciones de noviembre. La discusión sobre CBP One y Parole Humanitario seguirá siendo un tema clave en su campaña, marcando un claro contraste con las políticas actuales.

I asked former President Trump how he would handle Venezuela & China refusing to accept deportations of their citizens from the US. He told me he’ll “force them down their throat” by stopping US purchases of Venezuelan oil and utilizing tariffs against China. https://t.co/5lHwtCFPAv