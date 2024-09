A sus 71 años Cyndi Lauper puso el tono ochentero a las mujeres en Rock in Río

En la quinta jornada de Rock in Río, dos leyendas de la música de los años 80 hicieron su debut en el festival, Cyndi Lauper y Gloria Gaynor, quienes transportaron al público a través del tiempo con sus icónicas canciones.

Cyndi Lauper, a sus 71 años, demostró que sigue siendo una fuerza en el escenario al interpretar éxitos como ‘Time after time’ y ‘True colors’, a pesar de algunos problemas técnicos al inicio de su presentación. Con su clásico ‘Girls Just Wanna Have Fun’, logró que el público de todas las edades cantara y bailara al unísono.

Por otro lado, Gloria Gaynor cautivó a la audiencia con su voz inigualable y sus temas como ‘Unstoppable’ y ‘I Will Survive’, este último considerado un himno para la comunidad LGTBI. Su presentación fue emotiva y llena de nostalgia por los años dorados de la música disco.

Otros artistas como Ivete Sangalo también brillaron en la jornada, elevando el ambiente con su música brasileña y su energía en el escenario.

Rock in Río, que comenzó el 13 de septiembre, espera recibir a más de 700,000 espectadores en siete noches de conciertos. Este festival, que ha sido un éxito desde su debut en 1985, ha atraído a más de 12.6 millones de asistentes a lo largo de sus 24 ediciones en diferentes ciudades del mundo.