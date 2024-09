Abogado de “Diddy: Tenía mucho aceite para bebés y lubricante porque compra al mayor

El abogado de Marc Agnifilio, defensor del rapero Sean “Diddy” Combs (54 años) acusado de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, ha salido al paso de las acusaciones que pesan sobre su cliente. Agnifilio ha aclarado que la gran cantidad de aceite para bebés y lubricante encontrada en la casa de Combs se debe a que el músico compra al por mayor, restándole importancia a la magnitud del hallazgo.

En declaraciones a The New York Post, Agnifilio ha destacado que los estadounidenses suelen comprar al por mayor y que la presencia de estos productos no debe ser motivo de escándalo. Además, ha señalado que en la defensa de su cliente, Combs se encuentra concentrado, comprometido y confiado.

En el registro a la mansión de Combs, además del aceite, se encontraron tres rifles AR-15 y dispositivos electrónicos que contenían imágenes y vídeos de encuentros forzados entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos, en los que se utilizaban drogas como la ketamina, éxtasis o GHB y que podían durar varios días.

Combs fue detenido el pasado día 17 y acusado por un tribunal federal de Nueva York tras recibir denuncias por agresiones sexuales y violencia en fiestas en su casa. Una nueva demanda por agresión sufrida en 2001 ha salido a la luz esta semana, sumándose a las acusaciones.

El fiscal ha afirmado que el músico utilizaba a sus socios y empleados para ocultar sus abusos, reservando habitaciones de hotel y suministrando drogas, aceite y otros elementos, para luego limpiar la escena del crimen.