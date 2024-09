50Cent prepara docuserie sobre acusaciones de abuso contra ‘Diddy’

El reconocido rapero estadounidense 50 Cent se encuentra actualmente produciendo una serie documental para la plataforma digital Netflix, a través de su sello G-Unit Film & Television. Este proyecto aborda las acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado contra Sean ‘Diddy’ Combs, según informó Variety en un reporte publicado hoy.

50 Cent, en calidad de productor ejecutivo, junto a Alezandria Stapleton, directora del proyecto, han expresado que esta historia posee un impacto humano significativo, siendo una narrativa compleja que abarca décadas y va más allá de los titulares y clips vistos hasta el momento.

La serie documental aún no tiene una fecha de estreno confirmada en la plataforma digital, pero desde G-Unit Film & Television se mantienen firmes en su compromiso de dar voz a aquellos que no la tienen, presentando perspectivas auténticas y matizadas. A pesar de las acusaciones inquietantes, se insta a recordar que la historia de Sean Combs no representa la totalidad del hip-hop y su cultura.

Recientemente, ‘Diddy’ fue arrestado a mediados de septiembre, enfrentando tres cargos que incluyen crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. Actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio. La acusación sostiene que Combs promovía encuentros entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos, conocidos como ‘freak offs’, los cuales involucraban el consumo de drogas como éxtasis o ketamina y podían extenderse por días.

En una ocasión, se alega que el rapero pagó más de 46.000 dólares para cubrir los daños causados en una habitación de un hotel en Manhattan tras una de estas supuestas orgías.