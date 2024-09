Llega Joker: Folie à Deux, una película que dará de qué hablar

El director Todd Phillips no tenía la intención de iniciar un debate sobre lo que constituye un musical, pero sí desea aclarar las expectativas.

“Joker” es una película que desafía las convenciones. Este oscuro retrato de Todd Phillips, inspirado en Scorsese, sobre el villano de Batman ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en taquilla, otorgó a Joaquin Phoenix su primer premio Oscar, dominó la conversación cultural durante meses y marcó un hito en la historia del cine.

Aunque la película no fue para todos, logró conectar con el público de una manera única.

Conscientes de que replicar el éxito de “Joker” sería una tarea imposible, Phillips y Phoenix decidieron tomar un nuevo enfoque con “Joker: Folie à Deux”.

Este fascinante viaje musical se sumerge en la mente de Arthur Fleck mientras espera su juicio por asesinato y se enamora de su compañera de prisión, Lee, interpretada por Lady Gaga. La película presenta elementos de canto, baile y caos.

Phillips y Phoenix, conocedores de que lo aterrador a menudo resulta más efectivo, desafiaron nuevamente las expectativas y se aventuraron en un proyecto que ha generado opiniones divididas entre los críticos.

El público tendrá la oportunidad de juzgar por sí mismo cuando la película se estrene en cines el 4 de octubre.

Si bien es común que una película basada en cómics con éxito en taquilla genere una secuela, en el caso de “Joker” nunca se dio por sentado que esto sucedería, ya que Joaquin Phoenix no suele participar en secuelas.

No obstante, Phoenix descubrió que aún tenía más historias que explorar con el personaje de Arthur Fleck.

Después de la primera película, el actor comenzó a imaginar cómo sería el personaje en diferentes situaciones. Junto con el fotógrafo en el set, crearon bocetos de carteles de películas clásicas con el Joker como protagonista, lo que despertó la curiosidad de Phillips.

“A veces simplemente ya no quieres más de algo, y otras veces sientes un interés continuo. Había más por explorar… Sentí que no habíamos terminado”, expresó Phoenix.

Así, Phillips y su coescritor Scott Silver se embarcaron en la creación de un nuevo guion que se centraba en la música que resonaba en la mente de Arthur Fleck. La vida monótona de Fleck en la prisión de Arkham se llena de color cuando conoce a Lee, una fanática del Joker, y se enamora de ella.

“Joaquin Phoenix no se conformará con lo convencional. No hará algo que solo satisfaga a los fans”, señaló Phillips.

“Quería sentir el mismo nivel de miedo que experimenté con la primera película. Por lo tanto, intentamos crear algo audaz y fuera de lo común, y espero que la audiencia lo entienda”, agregó.

Una de las decisiones más polémicas ha sido la elección de Lady Gaga, conocida por su voz poderosa, para un papel en el que no explota al máximo su talento musical.

Phillips, quien previamente produjo “A Star is Born”, otra película protagonizada por Gaga, deseaba que la actriz aportara una dimensión musical a su personaje. Sin embargo, Lee no es una cantante.

“El canto es algo natural para mí, y la música y el actuar en el escenario están profundamente arraigados en mí. Especialmente esta música”, comentó Gaga.

“Tuve que desaprender mucho para este papel y dejar a un lado todo lo que sabía para asegurarme de no encasillarme en lo que hago. Tuve que comenzar desde cero”, agregó.

Phoenix, inicialmente escéptico sobre trabajar con una personalidad tan destacada como Gaga, encontró en ella una colaboradora refrescante, humilde y comprometida. Admiró su dedicación al personaje y su disposición a sacrificar su talento musical en favor de la interpretación.

Además de componer un “vals desgarrador” para la película, Gaga lanzará un álbum complementario titulado “Harlequin”, que incluirá canciones como “Oh, When the Saints”, “World on a String”, “If My Friends Could See Me Now” y “That’s Life”.

Los personajes

Al igual que la interpretación de Phoenix del Joker difiere de las de Heath Ledger o Jack Nicholson, el personaje de Lee, interpretado por Gaga, se aleja de la Harley Quinn de “Birds of Prey”.

“No pretendemos superar lo que hizo Margot Robbie”, afirmó Phillips. “Hemos optado por una dirección completamente diferente”.

Aunque Lee conserva ciertas tendencias, como iniciar incendios para atraer la atención de Joker, su conflicto principal es interno. Gaga se esforzó por dotar a Lee de una profundidad y autenticidad únicas, basadas en una realidad palpable.

El actor Brendan Gleeson, quien anteriormente había trabajado con Phoenix en “The Village”, no dudó en unirse al elenco de la secuela, impresionado por la actuación de Phoenix en la primera película.

“Su integridad, curiosidad y determinación son absolutamente asombrosas”, mencionó Gleeson. “No sigue el camino fácil por simple convención”.

Al igual que Phoenix, Gleeson buscó darle profundidad a su personaje, rechazando la idea de interpretar simplemente a un guardia de prisión común.

“Le pregunté, ¿solo quieres un bruto? Porque no estoy seguro de querer interpretar a un bruto”, recordó Gleeson. “Buscamos añadir capas a este personaje”.

Ambos actores comparten una pasión por la improvisación y la espontaneidad, lo que ha llevado a cambios de última hora en el set y a un enfoque fresco en cada toma.

“Nos encanta el caos, no solo en la pantalla, sino también en el set”, explicó Phillips.

“Teníamos que sentir que cualquier cosa podría suceder”, añadió.

Con un equipo de producción que se mantiene en un 95% similar a la primera película, todos estaban dispuestos a adaptarse y colaborar. Gaga propuso la idea de cantar en vivo durante las escenas, lo que cambió por completo la dinámica de rodaje.

Desde que Arthur Fleck asesinó al presentador de televisión interpretado por Robert De Niro en la primera película, Murray Franklin se ha convertido en un ícono y objeto de curiosidad. En la secuela, el juicio de Fleck será televisado, arrojando luz sobre la corrupción sistémica y el papel del entretenimiento en la sociedad.

Phillips reflexiona sobre el papel del entretenimiento en la cultura contemporánea, subrayando la ambigüedad moral que rodea eventos como un juicio televisado o una elección presidencial.

“Esta película plantea preguntas sobre la corrupción y el entretenimiento en nuestra sociedad, donde incluso un juicio puede convertirse en un espectáculo”, señaló Phillips.

A pesar de las expectativas y la presión adicionales que enfrenta, Phillips afirma que cada película conlleva su propio desafío y que su objetivo es simplemente crear cine de calidad.

Por su parte, Gleeson ve en esta secuela una oportunidad para el cine de mantener su integridad artística a pesar del éxito comercial.

“Si estas películas pueden seguir siendo profundas y desafiantes, no hay razón para preocuparse por el futuro del cine”, concluyó Gleeson.

Una cosa que Phillips quiere aclarar es que, aunque “Joker: Folie à Deux” presenta elementos de musical, no es un musical convencional.

“Aunque tiene todos los elementos de un musical, quería evitar engañar a la audiencia. Muchos musicales dejan a la gente feliz al final, pero esta película tiene una tristeza subyacente que no quería ocultar”, explicó Phillips.