Megabono Patria de octubre 2024. Conoce el monto, cómo activar el proceso de entrega y los pasos para cobrarloa través de la billetera digital del Sistema Patria.

Activación del Megabono Patria Octubre 2024

El Gobierno de Venezuela activa el Megabono Patria en octubre de 2024. Infórmate sobre el monto, los beneficiarios y cómo realizar el retiro de fondos.

¿Qué es el Megabono y a quién está dirigido este subsidio?

El Ejecutivo Nacional de Venezuela ha anunciado la activación del Megabono, conocido como Bono de Corresponsabilidad y Formación. Este bono está destinado a empleados públicos y se entregará de manera directa y gradual.

Los beneficiarios recibirán confirmaciones a través de un mensaje de texto al número corto 3532 y también por medio de la aplicación veMonedero.

¿De cuánto es el subsidio Patria?

La entrega del bono comenzará con un monto inicial de 2.880 bolívares, y se espera que en las próximas horas se pueda cobrar un total de 6.120 bolívares.

Pasos para activar este subsidio en el Sistema Patria octubre 2024

Para activar el bono, los usuarios deben seguir estos pasos:

Iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria. Ir a ‘Monedero’ y luego a ‘Retiro de Fondos’. Seleccionar el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos. Oprimir ‘Continuar’ y luego ‘Aceptar’. Confirmar que la operación fue exitosa y retirar el dinero en una agencia del banco afiliado.

¿Qué debo hacer si no recibo el bono?

Si no has recibido el bono, es importante que verifiques que tu información esté actualizada en el Sistema Patria. Si todo está en orden y aún así no has recibido el bono, te recomendamos que contactes a la plataforma para recibir más asistencia y poder resolver la situación.

Activan Megabono Patria Octubre 2024 +Monto