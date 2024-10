Lula busca reanudar conversación con Venezuela para que vuelva “la normalidad democrática”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este lunes durante su visita a México la importancia de reiniciar un diálogo con Venezuela para restablecer la normalidad democrática en el país, tras la crisis política desencadenada luego de las elecciones presidenciales de julio.

“Es de mi interés que Venezuela vuelva a la normalidad democrática, es un país con el que mantengo una buena relación y que comparte una frontera de 1.600 kilómetros con Brasil. En resumen, necesitamos encontrar una manera de retomar un diálogo democrático”, afirmó Lula en declaraciones a los periodistas en Ciudad de México.

Lula se encuentra en la capital mexicana para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera mujer presidente en la historia de México.

“Por eso me preocupa Venezuela desde hace mucho tiempo, no solo ahora. Porque mientras más paz tenga Venezuela, más paz habrá en Sudamérica, ya que queremos consolidar a Sudamérica como una zona de paz, no queremos guerra”, agregó.

Está previsto que el presidente brasileño se reúna esta tarde con el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, y por la noche asista a la cena ofrecida por Sheinbaum junto al resto de invitados oficiales.

Lula ha enfatizado la posibilidad de seguir intentando una mediación conjunta entre Brasil, Colombia y México para facilitar un diálogo entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición luego de las elecciones de julio, cuyos resultados oficiales dieron la reelección al mandatario.

Hasta el momento, los esfuerzos realizados por Brasil, en colaboración con Colombia y en menor medida con México, han sido infructuosos para lograr dicho objetivo.

Ninguno de los tres países ha reconocido los resultados anunciados por el organismo electoral y el Tribunal Supremo de Venezuela, que otorgaron la victoria a Maduro y fueron denunciados como fraudulentos por la oposición, que postuló como candidato a Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.