Ministra de Defensa española reitera: Gobierno de Maduro es dictadura

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, reiteró hoy su postura firme al calificar al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura”. Esta declaración se suma a sus afirmaciones anteriores del pasado 13 de septiembre, donde durante la presentación de un libro, expresó claramente su opinión sobre la situación en Venezuela.

Las palabras de Robles el mes pasado generaron tensiones en las relaciones entre España y Venezuela, especialmente después de que el Congreso español instara al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. En respuesta a las críticas de Robles sobre la “limitación de derechos fundamentales” de la oposición venezolana, el gobierno de Maduro llamó a consultas al embajador español en Caracas.

Ante las preguntas de los periodistas sobre su postura, la ministra reafirmó su posición: “Estuve el otro día en la presentación de un libro y dije claramente lo que pensaba en un castellano bastante claro. No cambio de opinión de un día para otro. O sea que no entiendo muy bien por qué me preguntan siempre lo mismo”, subrayó Robles.