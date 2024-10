AN convoca a partidos y movimientos electorales para diálogo este 3 de octubre

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ha anunciado la creación de una comisión especial con el objetivo de convocar a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio a un diálogo político que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre.

En sus declaraciones, Rodríguez expresó: “Este próximo jueves los espero en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional para dar inicio a un diálogo político. El que no quiera venir no es necesario, lo esencial es la presencia de aquellos que sí lo harán. Aquellos que decidan no participar, que no busquen luego refugio en instancias judiciales internacionales.”

La mesa de diálogo estará presidida por el propio Jorge Rodríguez y tiene como objetivo principal la revisión de todas las leyes aprobadas por el Parlamento, con el fin de ajustar la legislación electoral de cara a los comicios regionales previstos para el año 2025.

