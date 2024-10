Arranca las Navidades Felices 2024 en Venezuela este 1 de octubre 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció con entusiasmo que desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero de 2025 se llevarán a cabo las Navidades Felices en todo el país.

En el programa Con Maduro+, el mandatario reveló que los 540,000 cultores registrados en la Gran Misión “Viva Venezuela, Mi Patria Querida” tendrán la oportunidad de aprovechar todos los espacios disponibles durante las Navidades Felices 2024.

Ante las críticas de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) sobre el adelanto de las festividades navideñas, Maduro respondió con firmeza.

“Salieron unos tipos con sotana a decir que no había Navidad si ellos no la decretaban, tal como lo hicieron en el golpe de Estado de 2002. Pero no, ustedes no decretan nada, las navidades son del pueblo y ellos deciden cuándo y en qué fecha son”, indicó Maduro.